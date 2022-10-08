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8 октября, 18:29

Веденеев — о ничьей «Зенита» с «Факелом»: «Это обычная история, которая происходит раз в 10-15 матчей»

Мария Гусева
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Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Это обычная история, которая происходит раз в 10-15 матчей — такое было у «Зенита» в этом году два раза, с «Химками» и «Ахматом», вот еще один раз случилось. Есть команды, которые во всеуслышание заявляли о том, что им не так важен результат, как-то, чтобы команда играла в техничный футбол, старалась против «Зенита» навязывать свою игру — это «Нижний Новгород» с Кержаковым и «Ростов». А «Факел» выбрал другой вариант, более распространенный — игра ради очков, — цитирует «РБ Спорт» Веденеева. — Большинство болельщиков всегда жаждет очки против «Зенита», а не красивый матч. Контратаки, стандартные положения, самоотверженная игра всей команды в обороне — это три фактора, которые дают шансы. Плюс «Зенит» долго добирался в Воронеж, поле не самого лучшего качества.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.

В следующем туре питерский клуб сыграет против «Нижнего Новгорода» 16 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-zenit-rano-koronovali-nado-zhdat-nachala-vtorogo-kruga/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Веденеев
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

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 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Торпедо М

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Сочи

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