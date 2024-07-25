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Ещенко — о матче «Спартака» против «Химок»: «Если тут не выиграют, тогда уже не знаю с кем им играть»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Химками» и красно-белыми.

«После «Оренбурга» надо чтобы реабилитировались, показали хорошую игру и выиграли. Если тут не выиграют, тогда уже не знаю с кем им играть», — сказал Ещенко «СЭ».

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
3
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
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15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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