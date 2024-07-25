Ещенко — о матче «Спартака» против «Химок»: «Если тут не выиграют, тогда уже не знаю с кем им играть»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Химками» и красно-белыми.

«После «Оренбурга» надо чтобы реабилитировались, показали хорошую игру и выиграли. Если тут не выиграют, тогда уже не знаю с кем им играть», — сказал Ещенко «СЭ».

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин