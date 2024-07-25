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Судейство

Сегодня, 15:20

Экс-арбитр Чеботарев рассказал о конфронтации в руководстве судейского корпуса

Юрий Голышак
Обозреватель
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Павел Каманцев
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший арбитр и инспектор матчей чемпионата России Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о разногласиях между руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем, председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и Сергеем Фурсой.

Последний руководил департаментом инспектирования с января 2020 года до его объединения с департаментом судейства перед сезоном-2024/25, а затем продолжил работу в судейском комитете и занял должность советника генерального секретаря РФС.

— Наверху в судейском корпусе идет борьба! У Сергея Фурсы жесткая конфронтация с Мажичем и иностранцами. Как и с Каманцевым. Это я знаю на сто процентов, — сказал Чеботарев. — Вот недавно Сергея Лапочкина вывели из инспекторов премьер-лиги. Сводят счеты! Вот это работа Каманцева!

— Старшего Лапочкина?

— Ну да. Тоже не оказался в списках. А с Фурсой у меня нормальные отношения, он хороший руководитель. Да у меня ни с кем плохих отношений не было. Поэтому сейчас болит сердце — из-за того, что вот так со мной обошлись. Почему я и решил все это озвучить. Пусть будет какая-то реакция, а общественность знает, как поступают с людьми, которые всю жизнь отдали футболу. Я никуда никогда не влезал, никакого бизнеса у меня нет. Такие были судьи — Латышев, Липатов, Казаков, Бутенко, Савченко! А сейчас собираемся иностранцев приглашать судить наш чемпионат. Вы слышали об этом?

— Что-то доносилось.

— Будут приезжать судьи из Белоруссии и Саудовской Аравии, кажется. Да я не против этого — но у нас-то какая школа! Алексей Спирин и Валентин Иванов чемпионаты мира судили. Латышев — вообще финал. Правильно Колосков сказал в газете: «Стыдно должно быть за нашу школу!»

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства

Милорад Мажич
Павел Каманцев
Сергей Фурса
Юрий Чеботарев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

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 1
Алексей Батраков

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П
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 2
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 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

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И К Ж
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Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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