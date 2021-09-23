Бывший игрок сборной Германии Таски высказался об интересе «Боруссии» к Захаряну

Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал «СЭ» информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Ранее об интересе немецкого клуба к 18-летнему российскому футболисту сообщал РБК-Спорт.

«Боруссия» Дортмунд — команда, которая в последние годы покупала многих очень талантливых молодых игроков. У них молодая команда, поэтому молодые игроки очень быстро получают возможность играть там и быстро прогрессируют. Но вы должны быть очень талантливы, чтобы играть в такой команде, как Дортмунд, и в такой лиге, как бундеслига. Так что играть за «Боруссию» в бундеслиге не так-то просто", — сказал Таски «СЭ».

В текущем сезоне Захарян провел 8 матчей за «Динамо», забил два гола и сделал три результативные передачи.