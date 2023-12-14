Экс-игрок ЦСКА Евсиков: «Газзаев штрафовал меня за пропущенный гол в матче со «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков рассказал о штрафах во время его игры за армейский клуб.

«Мы играли со «Спартаком», вели 2:0. В каком-то моменте пошла контратака «Спартака» — мяч после прострела с фланга отскочил на линию штрафной, прямо на ногу к Диме Кудряшову. Я кинулся блокировать — подставил тело, но отвернул голову. В итоге мяч залетел в девятку. На теории Валерий Георгиевич разобрал этот момент: «Мячом еще никого не убивало. В хоккее люди под шайбу головой ложатся, а ты от мяча уворачиваешься! Поэтому три тысячи долларов штрафа», — приводит слова Евсикова Sport24.

Евсиков является воспитанником ЦСКА. За клуб футболист сыграл 100 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. В 2003 году вместе красно-синими россиянин стал чемпионом России.