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«Феноменальная выдержка!» Габулов — об игре Шелии против «Зенита»

Габулов считает, что «Ахмат» победил «Зенит» благодаря игре Шелии
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов считает, что «Ахмат» победил «Зенит» во многом благодаря игре своего вратаря Георги Шелии. Об этом он сообщил в интервью «СЭ».

— «Ахмат» на выезде переиграл «Зенит» (2:1) во многом благодаря очень качественной игре Георги Шелии. Голкипер грозненцев совершил без преувеличения два блестящих спасения! Проявил просто феноменальную выдержку.

Так, на 44-й минуте Клаудиньо сместился в центр штрафной и пробил в противоход вратарю. Шелия занял очень правильную, сбалансированную позицию. Никуда не стал двигаться, а просто ждал. Не гадал. Реагировал по удару. Сумел сложиться и спас «Ахмат».

На 86-й минуте Малком бил с острого угла, с близкого расстояния. Георги вовремя сместился и занял очень правильную позицию. Со стороны может показаться, что удар у бразильца не получился, но на самом деле он был очень неприятный, под опорную ногу, с небольшим рикошетом от защитника, с отскоком от газона. А Шелия не просто справился с ударом, а сложился и зафиксировал мяч намертво. Молодец.

Гол Мостового. Игрок «Зенита» направил мяч в дальний угол из убойной позиции — сложно предъявлять претензии вратарю. Но у Шелии было бы больше шансов выручить, не сделай он лишнего движения. В момент удара Георги начал исполнять так называемого паука в надежде, что мяч полетит в него. А ему нужно было просто стоять на двух ногах, не склонять левое колено и попытаться среагировать.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат
Матвей Сафонов. Что опять с Сафоновым? Блестящая игра Шелии. Сейв тура от Худякова. Экспертиза Габулова
Владимир Габулов
Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Габулов — об ошибке Сафонова в матче с «Факелом»: «Матвей «вспахал» землю»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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 15 1 3
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Факел

 15 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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