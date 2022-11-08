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Сегодня, 10:30

Владимир Габулов выбрал лучший сейв в 16-м туре РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с журналистом «СЭ» высоко оценил игру вратаря «Локомотива» Даниила Худякова в матче с «Уралом» (2:2).

— Даниил Худяков провел качественный матч. Считаю, он совершил главный сейв в этом туре, самый сложный. На 49-й минуте Бикфалви бил головой в угол. Худяков в этот момент успел встать на две ноги. Это позволило своевременно среагировать, не запоздать с прыжком. Ни раньше, ни позже. Сделал прыжок на вытянутую руку, вытащил мяч из угла. Блестящее спасение! Очень красивый момент.

Пропущенные голы. В первом случае Даниил сделал максимум от себя зависящего. После подачи углового Каштанов срезал мяч в дальний угол. Мяч полетел с отскоком от земли. Голкипер среагировал, отбил в сторону, что очень важно, но там уже недоработал защитник. И по второму голу никаких вопросов к Худякову нет.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив
Матвей Сафонов. Что опять с Сафоновым? Блестящая игра Шелии. Сейв тура от Худякова. Экспертиза Габулова

Владимир Габулов
Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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