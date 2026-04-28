Семин назвал причины плохих результатов ЦСКА весной: «Сейчас это не та команда, которая была осенью»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последних результатах ЦСКА.

«Команда была близка к идеальному состоянию в конце прошлого года. По всей видимости, тренерам нужно обратить внимание на ошибки. Мне кажется, что это тренировочная работа на зимних сборах, плюс взаимоотношения с Мойзесом повлияли на команду. Это очень тонкий процесс. Сейчас это не тот ЦСКА, который был осенью», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после 27-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max