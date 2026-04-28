Федерация футбола Англии заблокировала трансфер Бэйли из «Астон Виллы» в «Зенит»

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» рассказал о трансферах россиян в Европу.

— Европейские клубы часто спрашивают вас про российских игроков?

— Конечно. Этому способствуют Сафонов в «ПСЖ» и Перрен, который перешел из «Краснодара» в «Лилль». В Испании, Италии, Франции постоянно следят за РПЛ. Часто спрашивают про того или иного игрока. В Нидерландах — нет.

— Вы не упомянули Англию.

— С Англией сложнее, потому что у них до сих пор жесткие правила по работе с российскими клубами.

Несколько лет назад мы были близки к тому, чтобы оформить трансфер Леона Бэйли из «Астон Виллы» в «Зенит». Федерация футбола Англии в итоге просто заблокировала переход по политическим причинам.

Часто бывает такое, что ты делаешь все, но президент клуба или глава федерации накладывает вето на трансфер. Надеюсь, ситуация изменится, потому что это пойдет на пользу российскому футболу. Некоторые россияне уже готовы сделать шаг вперед. Это поможет и сборной показывать игру более высокого качества, — сказал ван Куперен «СЭ».

В этом сезоне 28-летний Бэйли провел за «Астон Виллу» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Ранее он также выступал за «Рому», «Байер» и «Генк».

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