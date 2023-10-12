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Сегодня, 18:20

Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: «Ни с кем не встречался. Желаю Абаскалю здоровья»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото IMAGO/Norbert Scanella

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своем возможном назначении в «Спартак».

«Ни с кем из «Спартака» я не встречался. Есть работа, люди делают свою работу. Тренер не зависит от одного выигранного или проигранного матча. Тем более сам знаю, каково это. Для меня дико судить по одному матчу. Есть тренерский потенциал, на него надо смотреть. Могу пожелать Абаскалю здоровья, остальное он сам докажет», — сказал Черчесов.

В данный момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, он работает в команде с июля 2022 года. После 11 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице с 17 очками.

Станислав Черчесов тренировал «Спартак» с июля 2007 по август 2008 года. Последним местом работы 60-летнего россиянина был «Ференцварош». Черчесов был отправлен в отставку из венгерского клуба 19 июля 2023 года.

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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