Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: «Ни с кем не встречался. Желаю Абаскалю здоровья»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своем возможном назначении в «Спартак».

«Ни с кем из «Спартака» я не встречался. Есть работа, люди делают свою работу. Тренер не зависит от одного выигранного или проигранного матча. Тем более сам знаю, каково это. Для меня дико судить по одному матчу. Есть тренерский потенциал, на него надо смотреть. Могу пожелать Абаскалю здоровья, остальное он сам докажет», — сказал Черчесов.

В данный момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, он работает в команде с июля 2022 года. После 11 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице с 17 очками.

Станислав Черчесов тренировал «Спартак» с июля 2007 по август 2008 года. Последним местом работы 60-летнего россиянина был «Ференцварош». Черчесов был отправлен в отставку из венгерского клуба 19 июля 2023 года.