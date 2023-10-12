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Сегодня, 18:02

Личка рассказал, как проходит восстановление Шунина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходит восстановление вратаря Антона Шунина.

«У него и раньше были проблемы с плечом, а с «Ахматом» он получил осложнение. Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором. Мы будем наблюдать за ним и смотреть. Если за две недели паузы все будет нормально, он может сыграть. Но, с другой стороны, Игорь Лещук сыграл хорошо с «Факелом» и «Спартаком». Я доволен тем, что команда сыграла две игры на ноль, это маленькая победа для нас», — приводит слова Лички Sport24.

Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава 1 октября в концовке встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Ожидаемые сроки восстановления Шунина — 4-5 недель.

В этом сезоне голкипер провел за «Динамо» 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586224-lichka-rasskazal-kak-prokhodit-vosstanovleniye-vratarya-shunina
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
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