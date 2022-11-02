Игнатьев назвал лучший тренеров первой половины РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, кого считает лучшими наставниками по итогам первого круга РПЛ.

«Сергей Семак. Своей сложностью в выстраивании взаимоотношений в команде. Ведь работать с большими людьми, которые себя уважают и знают, что их уважают, сложнее. С простыми — просто. В этом плане Семаку нелегко. С точки зрения философии мне нравятся тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. Также Владимир Федотов, у которого хорошее понимание игровой направленности. Не все получалось в последнее время, но в принципе понятно, чего он добивается, какова его идея и принципы», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

По итогам первого круга РПЛ «Зенит» лидирует с 39 очками, на втором месте идет «Спартак» (32 очка), ЦСКА — третий с 29 очками. «Крылья Советов» на 11-й строчке с 17 очками.