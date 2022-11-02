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Чанов о словах Божовича об украденном Кубке России: «Не помню, чтобы ЦСКА работал с судьями»

Чанов ответил Божовичу на обвинения об украденном Кубке России
Руслан Минаев
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил Милодрагу Божовичу, который заявил, что Валерий Газзаев и Евгений Гинер украли у него Кубок России в 2008 году.

— Я думаю, что это неправильно. Уже давным-давно все прошло. Сейчас вспоминать, думать... Я помню игру, но не помню, что там было что-то подтасовано.

— Божович обвинил ЦСКА в работе с судьями.

— Я и говорю, я не помню, чтобы ЦСКА работал с судьями.

— Это попытка Божовича оправдать упущенный трофей или он действительно так считает?

— И первое, и второе. Мне кажется, время проходит и зачем ворошить прошлое? Если сейчас у кого-то спросить, мало кто вспомнит. Если бы что-то было, думаю, что об этом помнили, как руку Марадоны. Обычный матч, — цитирует Чанова «Спорт день за днем».

Под руководством Божовича «Амкар» вышел в финал Кубка России в 2008 году, где проиграл ЦСКА (2:2, 1:4 в серии пенальти). Главным арбитром той встречи был Станислав Сухина.

54-летний специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chanov-ne-pomnyu-chtoby-tsska-rabotal-s-sudyami-

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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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