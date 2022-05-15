«Спартак» — «Зенит»: гол Соболева засчитан ошибочно
Гол Соболева в ворота «Зенита» засчитан ошибочно
На 51-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сделал он это повторно после вмешательства видеоассистента Сергея Иванова и просмотра видеозаписи.
Голевая атака красно-белых началась с фола Даниила Хлусевича, который ударил соперника шипами в область колена. Атака длилась 15 секунд, была «вертикальной» — это следует считать одной фазой.
«Спартак» — «Зенит».
Но, получается, Кукуян не учел эти факторы или же не квалифицировал действия спартаковского защитника как нарушение правил.
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|
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|16
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|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
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|13
|7
|8
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|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
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|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
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|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
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|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
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|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
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|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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30 тур
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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