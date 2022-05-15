На 51-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сделал он это повторно после вмешательства видеоассистента Сергея Иванова и просмотра видеозаписи.

Голевая атака красно-белых началась с фола Даниила Хлусевича, который ударил соперника шипами в область колена. Атака длилась 15 секунд, была «вертикальной» — это следует считать одной фазой.

«Спартак» — «Зенит».

Но, получается, Кукуян не учел эти факторы или же не квалифицировал действия спартаковского защитника как нарушение правил.