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«Спартак» — «Зенит»: гол Соболева засчитан ошибочно

Гол Соболева в ворота «Зенита» засчитан ошибочно
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Зенит».
«Спартак» — «Зенит».
«Спартак» — «Зенит».
«Спартак» — «Зенит».
1/4

На 51-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сделал он это повторно после вмешательства видеоассистента Сергея Иванова и просмотра видеозаписи.

Голевая атака красно-белых началась с фола Даниила Хлусевича, который ударил соперника шипами в область колена. Атака длилась 15 секунд, была «вертикальной» — это следует считать одной фазой.

«Спартак» — «Зенит».
«Спартак» — «Зенит».

Но, получается, Кукуян не учел эти факторы или же не квалифицировал действия спартаковского защитника как нарушение правил.

Александр Соболев
Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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69
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
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 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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