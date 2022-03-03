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Семин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Локомотив»

Микеле Антонов
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о готовности снова возглавить железнодорожников.

«Я всегда относился к «Локомотиву», как к родному дому! Нужно спрашивать не меня, а у руководителей, готовы ли они вернуть Семина», — сказал Семин «СЭ».

Семин трижды тренировал «Локомотив». Последний раз он был наставником железнодорожников с 2016 по 2020 год.

Ранее, 2 марта, «СЭ» стало известно, что после ухода Маркуса Гисдоля исполняющим обязанности главного тренера заявили Дмитрия Лоськова, так как у Марвина Комппера нет необходимой лицензии.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
4
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3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
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 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
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 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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