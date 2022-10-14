Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров клуба. Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Это закономерное решение. Ушли люди, которые не справились со своей работой. Вместо них пришел спортивный функционер, который давно в спорте, с определенным опытом. Все закономерно», — сказал Семин «СЭ».

13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.