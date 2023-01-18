Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— После ухода из «Локомотива» вы говорили, что хотели отдохнуть от работы. Не соскучились по футболу?

— У меня был отпуск только первые полгода, я действительно не хотел работать. После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть. У меня же всегда был клуб: на протяжении 6-7 лет я возглавлял команды в юношеском футболе, а потом еще 15 — в профессиональном. Все это время — без отпуска, без лета, без моря... Так что [после ухода из «Локо»] позволил себе отдохнуть. Но в конце лета, считаю, отпуск закончился.

— Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?

— Предложения есть всегда. Включая очень выгодные по финансам. Но прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. Я внимательно слежу за тем, что происходит на рынке. Рано или поздно я приму решение. Очень важно сделать правильный выбор.

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.