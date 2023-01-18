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Николич — о продолжении тренерской карьеры: «Мой отпуск закончился. Важно сделать правильный выбор»

Марко Николич ответил на вопрос о своем будущем
Артем Бухаев
Корреспондент
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Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— После ухода из «Локомотива» вы говорили, что хотели отдохнуть от работы. Не соскучились по футболу?

— У меня был отпуск только первые полгода, я действительно не хотел работать. После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть. У меня же всегда был клуб: на протяжении 6-7 лет я возглавлял команды в юношеском футболе, а потом еще 15 — в профессиональном. Все это время — без отпуска, без лета, без моря... Так что [после ухода из «Локо»] позволил себе отдохнуть. Но в конце лета, считаю, отпуск закончился.

— Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?

— Предложения есть всегда. Включая очень выгодные по финансам. Но прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. Я внимательно слежу за тем, что происходит на рынке. Рано или поздно я приму решение. Очень важно сделать правильный выбор.

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Марко Николич
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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 6 1 2
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