В «Оренбурге» не заинтересованы в Денисе Черышеве

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», есть ли интерес у тренерская штаба к российскому полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.

«Мы сейчас никем не интересуемся. У нас есть обойма, поэтому мы не рассматриваем ни Дениса Черышева, ни кого-либо еще», — сказал Андреев «СЭ».

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче «Венеции» против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.

В текущем сезоне в составе итальянского клуба Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.