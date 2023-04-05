Гогниев объяснил, почему заменил Лантратова на Гудиева
Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подчеркнул: он не хотел, чтобы вратарь Илья Лантратов покидал команду.
— Вы ни разу не пожалели о том, что еще до зимней паузы поменяли вратаря — Гудиева на Лантратова? Разве Лантратов и в «Локомотиве» не продолжает доказывать, что один из лучших в РПЛ по игре на линии?
— Смотрите. Я отдаю должное Илье. Он очень многое сделал для «Химок». Я его поменял в перерыве матча с ЦСКА. В раздевалке у нас состоялся определенный разговор. В первом тайме возникла ситуация, когда надо было разыграть мяч от своих ворот, но голкипер этого не сделал. Я посчитал нужным выпустить на второй тайм Гудиева. После игры с Лантратовым мы поговорили и урегулировали недопонимание. У нас с ним нормальные отношения. Рад за него. Он сделал свой выбор и сейчас является первым номером «Локо». Подчеркну: никто не хотел, чтобы он зимой покидал «Химки». Это исключительно его решение. Мы расстались хорошо. Не забуду, что он для нас сделал. Мы одержали одну победу — над «Оренбургом». Так вот по статистике соперник нанес много ударов по нашим воротам, но Лантратов был стеной.
— А Гудиевым вы довольны? Ведь в том же матче против «Краснодара» (0:6) именно его ошибка при игре ногами привела ко второму голу.
— Мы рассчитывали и на Гудиева, и на Митрюшкина. Почему играл Виталий? Мы приняли коллегиальное решение с тренером вратарей, руководствуясь анализом проведенных игр на сборах.
— В «Алании» у вас Солдатенко поднимался порой чуть ли не к центральному кругу и выполнял роль центрального защитника. Не просили то же самое делать Гудиева?
— В последнее время — меньше. Два центральных защитника у нас легионеры. Языковой барьер мог сказаться при таком перестроении. Да и времени на наигрыш подобных вещей было мало. Поэтому мы все упростили. Но мое мнение остается неизменным: если команда не умеет выходить из обороны через пас, задействуя и вратаря, никогда не добьется больших успехов. Надо не бояться, надо ломать стереотипы! К сожалению, на наших тренеров оказывается давление, они пляшут от результата. Но зрелищность пропадает... А кто в итоге страдает? Правильно, зритель. Повторюсь, нам не хватает зрелищности!
Многие боятся вылететь. Поэтому я и выступаю за расширение лиги. В РПЛ должно быть минимум 18 команд. У нас в регионах, в провинции есть интересные коллективы. Надо давать им шанс. Посмотрите, какой футбольный бум в Воронеже. А ведь не скажешь, что там ультрасовременный стадион. Давайте делать для людей праздник в наше непростое время!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4