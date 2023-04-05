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Сегодня, 20:05

Гогниев объяснил, почему заменил Лантратова на Гудиева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Голкипер "Химок" Виталий Гудиев.
Виталий Гудиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подчеркнул: он не хотел, чтобы вратарь Илья Лантратов покидал команду.

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— Вы ни разу не пожалели о том, что еще до зимней паузы поменяли вратаря — Гудиева на Лантратова? Разве Лантратов и в «Локомотиве» не продолжает доказывать, что один из лучших в РПЛ по игре на линии?

— Смотрите. Я отдаю должное Илье. Он очень многое сделал для «Химок». Я его поменял в перерыве матча с ЦСКА. В раздевалке у нас состоялся определенный разговор. В первом тайме возникла ситуация, когда надо было разыграть мяч от своих ворот, но голкипер этого не сделал. Я посчитал нужным выпустить на второй тайм Гудиева. После игры с Лантратовым мы поговорили и урегулировали недопонимание. У нас с ним нормальные отношения. Рад за него. Он сделал свой выбор и сейчас является первым номером «Локо». Подчеркну: никто не хотел, чтобы он зимой покидал «Химки». Это исключительно его решение. Мы расстались хорошо. Не забуду, что он для нас сделал. Мы одержали одну победу — над «Оренбургом». Так вот по статистике соперник нанес много ударов по нашим воротам, но Лантратов был стеной.

— А Гудиевым вы довольны? Ведь в том же матче против «Краснодара» (0:6) именно его ошибка при игре ногами привела ко второму голу.

— Мы рассчитывали и на Гудиева, и на Митрюшкина. Почему играл Виталий? Мы приняли коллегиальное решение с тренером вратарей, руководствуясь анализом проведенных игр на сборах.

— В «Алании» у вас Солдатенко поднимался порой чуть ли не к центральному кругу и выполнял роль центрального защитника. Не просили то же самое делать Гудиева?

— В последнее время — меньше. Два центральных защитника у нас легионеры. Языковой барьер мог сказаться при таком перестроении. Да и времени на наигрыш подобных вещей было мало. Поэтому мы все упростили. Но мое мнение остается неизменным: если команда не умеет выходить из обороны через пас, задействуя и вратаря, никогда не добьется больших успехов. Надо не бояться, надо ломать стереотипы! К сожалению, на наших тренеров оказывается давление, они пляшут от результата. Но зрелищность пропадает... А кто в итоге страдает? Правильно, зритель. Повторюсь, нам не хватает зрелищности!

Многие боятся вылететь. Поэтому я и выступаю за расширение лиги. В РПЛ должно быть минимум 18 команд. У нас в регионах, в провинции есть интересные коллективы. Надо давать им шанс. Посмотрите, какой футбольный бум в Воронеже. А ведь не скажешь, что там ультрасовременный стадион. Давайте делать для людей праздник в наше непростое время!

Илья Лантратов
Спартак Гогниев
ФК Химки
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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