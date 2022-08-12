Силкин: «Смолов по два раза поразил ворота новичков РПЛ «Торпедо» и «Факела». Это не показатель»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда московской команды Федора Смолова на старте нового сезона РПЛ.

«Что касается результативности Смолова, давайте не забывать: на старте сезона у бело-голубых были не самые сильные соперники. Федор по два раза поразил ворота новичков РПЛ «Торпедо» и «Факела». Это не показатель. «Ростову» и «Крыльям» он не забил», — сказал Силкин в интервью RT.

В первых четырех матчах сезона 32-летний форвард забил 4 гола.