Кечинов: «Честно говоря, не ожидал, что «Сочи» сумеет так хорошо стартовать»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру «Сочи» в начале нового сезона Российской премьер-лиги.

«Честно говоря, не ожидал, что они сумеют так хорошо стартовать. Это делает южанам честь. Значит, в команде остались футболисты, которые на самом деле формируют ее костяк, хребет. Они не сломались и продолжают гнуть свою линию, играть в тот футбол, который им нравится, уже под руководством другого наставника», — сказал Кечинов в интервью RT.

«Спартак» сыграет с «Сочи» в рамках 5-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Москве 14 августа, начало матча — 20.00 (мск).