Радимов объяснил, почему не считает «Зенит» явным претендентом на победу в матче против ЦСКА

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче питерцев с ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Матч все-таки пройдет в Санкт-Петербурге, а «Зенит» является действующим чемпионом России. Но, на мой взгляд, в субботу состоится игра на три результата. Если в прошлом сезоне я бы назвал петербуржцев явными претендентами на победу, то теперь сделать это не могу. Я не считаю, что к потерям очков в матчах с «Химками» и «Ахматом» следует относиться серьезно. Чемпионат только начался, и все еще впереди», — цитирует Радимова RT.

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на шестом месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура чемпионата России пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.