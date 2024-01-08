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Сегодня, 18:06

Дюрица рассказал, что не жалеет о решении выступать за «Сатурн»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица заявил о том, что не жалеет о своем решении выступать за подмосковный клуб.

«Не пожалел ли, что выбрал «Сатурн» и провел столько лет в российском футболе? Конечно, нет. Ты знаешь, когда я только подписал контракт с «Сатурном», то мы со Словакией обыграли Францию в товарищеском матче со счетом 2:1. Это было за несколько месяцев до начала ЧМ-2006. Против нас сыграли Зидан, Трезеге, Бартез. Просто великая команда. После этой игры меня очень хотел «Монако», но уже было поздно. Но я не жалею, что выбрал «Сатурн», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-menya-ochen-khotel-monako-no-ya-ne-zhaleyu-chto-vybral-saturn-321932/
Ян Дюрица
Футбол
ФК Сатурн
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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