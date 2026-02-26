Семин ждет победы «Спартака» в дебютном матче Карседо: «Необходимо, чтобы вернуть веру болельщиков в команду»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

«Стоит ли ожидать уверенной победы «Спартака» в первом матче при Карседо? Уверенной, думаю, не стоит, но победа «Спартака» напрашивается. Все болельщики ждут. Это просто необходимо для того, чтобы продолжить борьбу в чемпионате и вернуть веру болельщиков в команду, в тренера. Матч против «Сочи» очень важен для «Спартака», — сказал Семин «СЭ».

Матч 19-го тура РПЛ против «Сочи» станет дебютом Хуана Карседо в официальных встречах в качестве главного тренера «Спартака». Игра состоится 1 марта. Начало — в 16.30 мск.

Руслан Ботвенко