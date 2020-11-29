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Бывший глава селекции «Спартака» считает, что критика Газизова абсолютно не заслуженная

22:24
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Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов в эфире передачи «Инсайдеры» рассказал, в чем причина критики генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

— Есть люди, которым это выгодно. Команда идет в лидерах, критика абсолютно не заслуженная. Заслуга предыдущего руководства в успехах есть, но нельзя отделять работу и нынешнего, — отметил Акавов.

Напомним, ранее появилась информация о возможном уходе Газизова с поста генерального директора клуба. Он пришел в «Спартак» из «Уфы» в июле, где занимал аналогичную должность.

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