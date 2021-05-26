Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ
17:10
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл голосование по определению лучшего тренера Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21, информирует официальный сайт лиги.
В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны команд Тинькофф РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала Матч Премьер.
По итогам голосования Семак занял первое место с 96 баллами, вторым стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий (93). Тройку замкнул главный тренер «Химок» Игорь Черевченко (61).
Семак выиграл награду лучшему тренеру второй раз в карьере. 45-летний специалист третий сезон кряду привел «Зенит» к чемпионству в РПЛ.
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