Журова: «Возможно, Комличенко ест особые помидоры, я таких не видела»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывания Николая Комличенко о том, что он покупает помидоры, которые стоят больше тысячи рублей.

— Я покупаю помидоры через сайт «ВкусВилла». Через интернет нахожу дешевле. Возможно, Комличенко ест какие-то особые помидоры, наверное, бакинские или узбекские.

— Вы едите помидоры попроще?

— Я таких не видела, да. Обычно через сайт покупаю, потому что по магазинам ходить некогда. Зашла на сайт, посмотрела, выбрала любимый продукт, там есть скидки для постоянных клиентов, — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что покупает помидоры, которые стоят больше тысячи рублей, но может позволить себе это раз в две недели.