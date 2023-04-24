Бывший гендиректор «Спартака» назвал слова Салиховой глупостью

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал волевую победу красно-белых над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Спартак» потихоньку начинает просыпаться. По первому тайму все было очень печально, во втором уже оживились. «Спартак» не зря причисляется к лидирующей группе. Думали, что даже он сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, но это не получилось. Состав у «Спартака» мощный, тренер у команды амбициозный. Был провал пару туров назад, включая позорный кубковый матч с «Акроном». К концу чемпионата команда доигрывает — они уже все почти в отпуске. Осталось несколько туров, а задач никаких не стоит. Сегодня на «Спартак» нашло вдохновение, поэтому они и победили. Судейство сегодня было нормальным. «Спартак» за уши не тащили. Слова Заремы — глупости. Это какая-то у нее зависть. Она с мужем в течение нескольких лет не смогла добиться результатов. Когда они были у руля, тогда и надо было завоевывать и медали, и имя, чтоб потом не называли плохими словами. А сейчас чего? После драки кулаками не машут", — приводит слова Завразина «Спорт День за Днем».

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.