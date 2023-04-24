Деменко считает, что «Спартак» переломил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

Ветеран «Спартака» Максим Деменко оценил матч московского клуба с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ, в котором красно-белые одержали яркую волевую победу со счетом 4:3.

«Еще перед матчем говорил, что две атакующие команды встречаются, а потому будет интересная игра, много забитых мячей. Но, честно говоря, первые 60 минут у меня было разочарование. Понятно, что «Краснодар» очень хорошо играл. От «Спартака». А после 60-й минуты мы увидели интересную интригу для болельщиков. «Спартак» — молодец, переломил «Краснодар». А у того, в какой-то степени, опять та же болячка. Как только мы видим, что «Краснодару» надо набирать для турнирной таблицы, он теряет очки», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.