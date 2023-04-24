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Сегодня, 23:10

Грушевский заявил, что Дивееву нужно брать пример с Фернандеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«В ЦСКА ранее проверяли реакцию «Интернасьонала» на готовность отпустить Марио, а это значит, что Фернандеса рассматривают как потенциального игрока армейской команды. Да, он мало играл в «Интернасьонале», но Марио не такой человек, который пойдет туда, где больше заплатят. Фернандес еще несколько лет назад мог оказаться в «Зените» и получить более выгодный контракт, чем в ЦСКА. Но Марио отказал, сказав, что счастлив в ЦСКА и даже такое солидное предложение его не переубедит. И этот случай должен послужить примером для других. Я имею в виду уважаемого джентльмена Игоря Дивеева. Понятно, что «Зенит» пока не имеет право вести прямые переговоры с Дивеевым, ведь у него еще год по контракту, но видно, что такие слухи соблазняют Игоря — он, например, вчера косячил, когда опекал Дзюбу. Вероятно, из-за слухов, связанных с «Зенитом» у Дивеева сумбур в голове. Желаю ему поскорее определиться со своим будущим. Так что Фернандес должен послужить хорошим примером для Дивеева», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Он также отметил, что если Фернандес вернется, то нужно смотреть на его реальную форму.

«Если он будет в порядке, то, конечно, это усиление. Когда Гайич переходил в ЦСКА, то я слышал, что он может играть и слева. Если это так, то в команде появится вариативность. Болельщики ЦСКА любят и уважают Фернандеса, он кристально честный человек к футболу и к ЦСКА в частности. Если он вернется — то это будет счастье для болельщиков ЦСКА, но возвращаться просто символом или талисманом — это глупо, он должен приносить пользу. Если это получится осуществить, то его возвращение станет счастьем для красно-синей семьи», — добавил Грушевский.

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-diveevu-nuzhno-brat-primer-s-fernandesa-u-igorya-sumbur-v-golove-iz-za-sluhov-o-zenite/
Игорь Дивеев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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«Спартак» — «Краснодар»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

Бывший гендиректор «Спартака» назвал слова Салиховой глупостью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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