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Дзюба выложил эмоциональный пост после хет-трика в ворота «Ростова»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал у себя в Telegram-канале пост, посвященный победе над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

34-летний форвард сделал хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше!» — написал Дзюба и добавил эмодзи с изображением льва.

Также футболист опубликовал видео всех своих голов в матче с «Ростовом».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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