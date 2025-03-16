Джанашия о нападающем «Локомотива» Воробьеве: «Ничего страшного в критике нет»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 21-го тура против московского «Динамо» (2:1).

«Замечательный результат для «Локомотива». «Локомотив» выглядел лучше, чем «Динамо». Особенно во втором тайме! Критика в адрес Воробьева? Всегда было так, что забиваешь — ты хороший. Не забиваешь — плохой. Ничего страшного в критике нет», — сказал Джанашия «СЭ».

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ, «Динамо» с 39 очками — на 5-й строчке.