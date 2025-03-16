Дзюба — после поражения «Акрона» от ЦСКА: «Настроение ужасное»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что находится в ужасном настроении после поражения его команды от ЦСКА (1:2) в 21-м туре РПЛ.

Тольяттинцы на своем поле уступили армейцам 16 марта.

— Настроение ужасное. Надеюсь, нахождение в сборной его исправит, — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией.