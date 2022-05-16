Кечинов сравнил матчи «Спартака» против «Зенита» при Витории и Ваноли

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил матчи красно-белых против «Зенита» при Руе Витории и Паоло Ваноли.

«Бывают такие игры, когда вообще ничего не получается. Игра в обороне при Витории была просто на нуле. А сейчас видно, что команда стала организованно играть в своих зонах, но при этом игроки следят за атакующими футболистами, не теряют концентрацию. Что касается какого-то рисунка игры, я пока не вижу при Ваноли, чтобы было видно, за счет чего «Спартак хочет добиться победы. Нет этой стабильной игры. Да, есть порядок в обороне, есть какая-то организация игры в обороне, но все равно все уповает на индивидуальное мастерство атакующих футболистов: либо Мозес, либо Игнатов, который вчера отдал передачу Соболеву», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» в 12-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Зениту» на выезде со счетом 1:7. В 29-м туре красно-белые сыграли дома с питерской командой вничью (1:1).