Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:58

Кечинов сравнил матчи «Спартака» против «Зенита» при Витории и Ваноли

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил матчи красно-белых против «Зенита» при Руе Витории и Паоло Ваноли.

«Бывают такие игры, когда вообще ничего не получается. Игра в обороне при Витории была просто на нуле. А сейчас видно, что команда стала организованно играть в своих зонах, но при этом игроки следят за атакующими футболистами, не теряют концентрацию. Что касается какого-то рисунка игры, я пока не вижу при Ваноли, чтобы было видно, за счет чего «Спартак хочет добиться победы. Нет этой стабильной игры. Да, есть порядок в обороне, есть какая-то организация игры в обороне, но все равно все уповает на индивидуальное мастерство атакующих футболистов: либо Мозес, либо Игнатов, который вчера отдал передачу Соболеву», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» в 12-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Зениту» на выезде со счетом 1:7. В 29-м туре красно-белые сыграли дома с питерской командой вничью (1:1).

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Чемпионат мира по хоккею в Финляндии не нужен даже своим. Пустые трибуны, худшая посещаемость и отсутствие сборной России
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
Колыванов считает, что Березуцкого не нужно увольнять из ЦСКА
Булатов: «Зенит», оформив чемпионство, потерял мотивацию»
Булатов — о проблемах «Спартака»: «Игру в защите Ваноли худо-бедно отладил. В атаке проблесков не видно»
«Спартак» — «Зенит»: матч начинался как товарищеский, заканчивался — как суперпринципиальный
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Зенитом»
Экс-жена Аршавина Барановская заявила, что ее сын настоящий спартаковец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко — о фейке с Дзюбой: «Главный спортивный телеканал должен вести себя серьезнее»

Экс-игрок ЦСКА Малюков: «Березуцким надо доверять и дать им поработать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости