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Червиченко — о фейке с Дзюбой: «Главный спортивный телеканал должен вести себя серьезнее»

Червиченко отреагировал на ложный комментарий Дзюбы в прямом эфире спортивного телеканала
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в прямом эфире спортивного федерального канала.

«Может, они решили как-то заполнить время. Некоторые вещи, которые делаются на телевидении, мне не понятны до конца. Я помню, что «Матч» не первый раз бодается с Дзюбой. С момента появления телевидения это стало истиной для людей. Люди свято верят в него, а от этого много проблем. Надо аккуратно относиться к вещам, которые имеют широкий охват. Сейчас много молодых и инициативных людей, которые работают на телевидении и иногда путают его с социальными сетями. Будут ли извинения? У канала приличные юристы. Они следят за тем, что говорят. Думаю, они подготовились. Может, извинятся и скажут, что пошутили. Но главный спортивный телеканал должен вести себя серьезнее», — сказал Червиченко «СЭ».

Во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке принадлежал другому человеку.

Артем Дзюба
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