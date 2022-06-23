Главный тренер «Динамо» Йоканович: «Люблю агрессивный футбол»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, какую игру хочет поставить команде в следующем сезоне. 17 июня 53-летний сербский специалист возглавил московский клуб.

«Игра клуба будет похожей на философию предыдущего тренера (Сандро Шварц). Я люблю агрессивный футбол, чтобы моя команда доминировала и рисковала на поле. Конечно, нам нужно найти правильный баланс между обороной и нападением. Я верю, что команда будет расти, и мы будем двигаться вперед. Я знаю, что РПЛ — очень конкурентный турнир. В нем много физически сильных команд. Уверен, что он мне понравится», — цитирует Йокановича официальный сайт «Динамо».

В сезоне-2021/2022 «Динамо» под руководством Сандро Шварца заняло третье место в РПЛ. В финале БЕТСИТИ Кубка России московский клуб проиграл «Спартаку» (1:2).