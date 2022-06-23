Главный тренер «Динамо» Йоканович: «Люблю агрессивный футбол»
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, какую игру хочет поставить команде в следующем сезоне. 17 июня 53-летний сербский специалист возглавил московский клуб.
«Игра клуба будет похожей на философию предыдущего тренера (Сандро Шварц). Я люблю агрессивный футбол, чтобы моя команда доминировала и рисковала на поле. Конечно, нам нужно найти правильный баланс между обороной и нападением. Я верю, что команда будет расти, и мы будем двигаться вперед. Я знаю, что РПЛ — очень конкурентный турнир. В нем много физически сильных команд. Уверен, что он мне понравится», — цитирует Йокановича официальный сайт «Динамо».
В сезоне-2021/2022 «Динамо» под руководством Сандро Шварца заняло третье место в РПЛ. В финале БЕТСИТИ Кубка России московский клуб проиграл «Спартаку» (1:2).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -