Паршивлюк прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение игрока с бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2022/23.

«Я, конечно, рад, что еще на один сезон продолжаю выступления за «Динамо», — цитирует Паршивлюка официальный сайт «Динамо». — Уже здесь три года, поэтому все стало мне так знакомо и дорого — и партнеры, и сотрудники клуба. Поэтому я безумно рад, что остаюсь в «Динамо» еще на год. После последнего сезона осталось чувство огромной недосказанности. Все эти три года мы идем по лестнице вверх, начиная с игры, которую мы демонстрировали, и результатов, которых мы добивались».

Следующий сезон для 33-летнего защитника станет четвертым в составе «Динамо». Паршивлюк выступает за бело-голубых с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист провел за клуб 23 матча во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

В сезоне-2021/22 московское «Динамо» заняло 3-е место в РПЛ, набрав 53 очка в 30 турах.