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Паршивлюк прокомментировал продление контракта с «Динамо»

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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение игрока с бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2022/23.

«Я, конечно, рад, что еще на один сезон продолжаю выступления за «Динамо», — цитирует Паршивлюка официальный сайт «Динамо». — Уже здесь три года, поэтому все стало мне так знакомо и дорого — и партнеры, и сотрудники клуба. Поэтому я безумно рад, что остаюсь в «Динамо» еще на год. После последнего сезона осталось чувство огромной недосказанности. Все эти три года мы идем по лестнице вверх, начиная с игры, которую мы демонстрировали, и результатов, которых мы добивались».

Следующий сезон для 33-летнего защитника станет четвертым в составе «Динамо». Паршивлюк выступает за бело-голубых с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист провел за клуб 23 матча во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

В сезоне-2021/22 московское «Динамо» заняло 3-е место в РПЛ, набрав 53 очка в 30 турах.

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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