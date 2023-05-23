Ещенко об удалении Соболева: «Это эмоции, но ты должен понимать за кого играешь и кого представляешь»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал удаление форварда красно-белых Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Все, кто играет и знает футбол, понимают — это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Подсознательно должен понимать, за кого играешь и кого представляешь… Надо все совмещать, но это эмоции.

Посмотрите, как это делают футболисты в Испании, Италии или Англии. Понятно, что это их не красит, но это эмоции, которые ты не можешь сдержать. Соболев уже извинился и осознал, что был не прав. Тренер правильно сказал, что накажет [его] за такое поведение», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым главный судья Сергей Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмутился поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.