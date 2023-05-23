Малафеев о решении получить тренерскую лицензию: «Нужно повышать знанию там, где разбираешься»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение пройти обучение и получить тренерскую лицензию.

«У меня есть три темы, в которых я хорошо разбираюсь: недвижимость, юриспруденция и, конечно же, футбол. Считаю, нужно повышать свои знания и квалификацию, а тем более в том, в чем ты разбираешься. Поэтому решение пойти обучиться на тренерскую лицензию считаю логичным для себя», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

44-летний экс-голкипер завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он всю карьеру выступал в составе «Зенита».