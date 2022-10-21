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Сегодня, 18:10

Александр Мостовой считает, что «Спартак» должен справиться с «Химками» и без Промеса

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Химками» в 14-м туре РПЛ.

Квинси Промес в дерби с ЦСКА (2:2) получил четвертую желтую карточку в текущем сезоне, из-за чего не сможет принять участия в матче против «Химок».

«По идее, конечно, «Спартак» должен справиться с «Химками» и без Промеса. «Спартак» располагает футболистами, которые могут если не заменить Квинси, то сыграть нормально. Но нужно не забывать, что «Химки» не могут же все время проигрывать. У них уже большая серия без побед. Они по-любому окажут сопротивление. Дисквалификация Абаскаля никак не отразится на игре «Спартака». Какая разница, кто там стоит?» — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Также бывший игрок красно-белых ответил на вопрос, есть ли у команды шансы отыграть отставание в 7 очков от «Зенита».

«На данный момент есть, конечно. «Зенит» ведь тоже очки теряет. В этом сезоне «Спартак», ЦСКА и, возможно, кто-то еще будут преследовать «Зенит». А вот смогут ли они до конца выдержать — во многом будет зависеть от самого «Зенита», — сказал Мостовой.

Игра 14-го тура «Химки» — «Спартак» состоится в воскресенье, 23 октября.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-spartak-dolzhen-spravitsya-s-himkami-i-bez-promesa
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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