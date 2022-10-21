Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

Агент допустил, что нападающий «Ахмата» Конате получит российский паспорт

Читать «СЭ» в

Агент Дмитрий Селюк предположил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может получить российское гражданство.

«Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет? У него жена русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

24-летний африканец выступает за «Ахмат» с 2021 года. Конате родился в Кот-д'Ивуаре и играет за сборную Буркина-Фасо.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Мохамед Конате
ФК Ахмат
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Мостовой считает, что «Спартак» должен справиться с «Химками» и без Промеса

Деменко заявил, что Мостовой будет хорошим приобретением для любого клуба РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости