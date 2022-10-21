Агент допустил, что нападающий «Ахмата» Конате получит российский паспорт

Агент Дмитрий Селюк предположил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может получить российское гражданство.

«Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет? У него жена русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

24-летний африканец выступает за «Ахмат» с 2021 года. Конате родился в Кот-д'Ивуаре и играет за сборную Буркина-Фасо.