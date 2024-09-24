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Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии. Он распространял наркотики

Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Алексей Бугаев (справа) и Симау Саброза.
Фото Александр Федоров, архив «СЭ»
Мог получить пожизненное.

Экс-футболист «Торпедо», «Томи», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года лишения свободы за распространение наркотиков. Отбывать наказание Бугаев будет в колонии строгого режима.

Бугаева задержали с полкило мефедрона

42-летний Бугаев был задержан ночью 28 октября 2023 года на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане обнаружили пакет, внутри которого находилось 495 граммов мефедрона. По данным SHOT, бывший защитник сборной России планировал распространять наркотик в Краснодарском крае и даже успел сделать несколько «закладок».

Изначально за сбыт в особо крупном размере Бугаеву грозило даже пожизненное — но он пошел на сделку со следствием и признал вину. В итоге срок уменьшили до 9,5 года — во внимание также приняли спортивные заслуги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Алексей Бугаев. «Мы его кодировали, «зашивали»! 3-4 месяца держится — и по новой». Футболист сборной России спился в 28 лет

«Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив СМС-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Алексею Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — заявили в пресс-службе.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Алексей всегда был проблемным парнем

Вероятно, близко знавшие Бугаева люди не удивились тому, что экс-защитник попал в подобную ситуацию. Алексей еще во времена карьеры славился непростым характером, неоднозначными поступками и хромающей дисциплиной.

Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков рассказывал такую историю про Бугаева: «Лешка — настоящий черт! На поле умел все. Скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть... Плюс феноменальное здоровье. Как сейчас помню — 2006-й, обыгрываем в Томске «Локомотив» — 3:1. До матча с «Москвой» дней десять. Бугаев в раздевалке просит: «Можно с «Локомотивом» на чартере улечу? По семье соскучился». — «Леша, конечно. Два выходных заслужил». И пропадает. Телефон отключен. Звоню отцу, с которым контакт налажен: «Где сын?» — «В запое».

Алексей Бугаев в&nbsp;матче за&nbsp;сборную России. Блистал в «Торпедо», играл за Россию на Евро, а теперь может сесть из-за наркотиков. Экс-футболисту Бугаеву грозит пожизненное

Говорю: «Бери его в охапку и присылай». Игра в воскресенье, Бугаев прилетает в четверг вечером. Никакой. На базе сразу под капельницу, чистят кровь. Сутки пластом, не ест, не пьет. На тайм выпускаю за дубль. Вечером стук в дверь. Заходят Кульчий, Климов, Катынсус: «Юрьич, просьба. Поставьте завтра Лешку в основу». — «Вы с ума сошли?!» — «Ручаемся за него. Если что — спросите с нас». Ребята были за него горой, потому что с Бугаевым играть легко. Все читает, пасы мягкие, удобные. Ладно, думаю, в обороне проблемы, пусть кровью искупает. Победили 1:0. Бугаев отыграл как бог! Я глазам не верил — без тренировок, после поддачи, на капельнице. Если бы соблюдал режим, вырос бы в шикарного защитника. Обидно, что в алкоголе талант утопил», — вспоминал Валерий Юрьевич.

Бугаев завершил профессиональную карьеру в 28 лет. Известно, что после футбола он занимался многими вещами — открыл пункт по приему макулатуры, работал в строительной фирме. Он также имел серьезные проблемы с алкоголем. В 42 года был задержан за распространение наркотиков.

Алексей Бугаев сыграл семь матчей за сборную России, в том числе провел две встречи на Евро-2004 — с Португалией и Грецией.

Алексей Бугаев
Сборная России по футболу
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