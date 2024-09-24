Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии. Он распространял наркотики
Экс-футболист «Торпедо», «Томи», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года лишения свободы за распространение наркотиков. Отбывать наказание Бугаев будет в колонии строгого режима.
Бугаева задержали с полкило мефедрона
42-летний Бугаев был задержан ночью 28 октября 2023 года на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане обнаружили пакет, внутри которого находилось 495 граммов мефедрона. По данным SHOT, бывший защитник сборной России планировал распространять наркотик в Краснодарском крае и даже успел сделать несколько «закладок».
Изначально за сбыт в особо крупном размере Бугаеву грозило даже пожизненное — но он пошел на сделку со следствием и признал вину. В итоге срок уменьшили до 9,5 года — во внимание также приняли спортивные заслуги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив СМС-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.
Алексею Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — заявили в пресс-службе.
Алексей всегда был проблемным парнем
Вероятно, близко знавшие Бугаева люди не удивились тому, что экс-защитник попал в подобную ситуацию. Алексей еще во времена карьеры славился непростым характером, неоднозначными поступками и хромающей дисциплиной.
Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков рассказывал такую историю про Бугаева: «Лешка — настоящий черт! На поле умел все. Скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть... Плюс феноменальное здоровье. Как сейчас помню — 2006-й, обыгрываем в Томске «Локомотив» — 3:1. До матча с «Москвой» дней десять. Бугаев в раздевалке просит: «Можно с «Локомотивом» на чартере улечу? По семье соскучился». — «Леша, конечно. Два выходных заслужил». И пропадает. Телефон отключен. Звоню отцу, с которым контакт налажен: «Где сын?» — «В запое».
Говорю: «Бери его в охапку и присылай». Игра в воскресенье, Бугаев прилетает в четверг вечером. Никакой. На базе сразу под капельницу, чистят кровь. Сутки пластом, не ест, не пьет. На тайм выпускаю за дубль. Вечером стук в дверь. Заходят Кульчий, Климов, Катынсус: «Юрьич, просьба. Поставьте завтра Лешку в основу». — «Вы с ума сошли?!» — «Ручаемся за него. Если что — спросите с нас». Ребята были за него горой, потому что с Бугаевым играть легко. Все читает, пасы мягкие, удобные. Ладно, думаю, в обороне проблемы, пусть кровью искупает. Победили 1:0. Бугаев отыграл как бог! Я глазам не верил — без тренировок, после поддачи, на капельнице. Если бы соблюдал режим, вырос бы в шикарного защитника. Обидно, что в алкоголе талант утопил», — вспоминал Валерий Юрьевич.
Бугаев завершил профессиональную карьеру в 28 лет. Известно, что после футбола он занимался многими вещами — открыл пункт по приему макулатуры, работал в строительной фирме. Он также имел серьезные проблемы с алкоголем. В 42 года был задержан за распространение наркотиков.
Алексей Бугаев сыграл семь матчей за сборную России, в том числе провел две встречи на Евро-2004 — с Португалией и Грецией.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1