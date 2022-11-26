Мутко — об уходе Федуна из «Спартака»: «Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать?»

Бывший президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

— О конкуренции внутри страны: следите за российским чемпионатом?

— Конечно, смотрю! Могу сказать, что «Спартак» по-прежнему самый непредсказуемый клуб. Ни для кого не секрет, что я с Федуном дружил и дружу уже много лет.

— Как отреагировали на его уход из «Спартака»?

— Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции...

На самом деле с его стороны принято правильное решение. Клуб привязали к крупной компании. Теперь собственником является «Лукойл». Сейчас у «Спартака» твердая экономическая основа. Теперь надо разобраться с менеджментом, а дальше — болельщики. Все должны знать и понимать, как развивается клуб.