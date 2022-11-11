Медведева и Лосев нанесут символический удар перед матчем «Динамо» с ЦСКА

Бывший защитник «Динамо» Виктор Лосев и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева нанесут символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Telegram-канала бело-голубых.

Матч пройдет в воскресенье, 13 ноября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 26 очков. ЦСКА с 29 очками расположился на 4-й строчке.