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Зазулин — о трансфере Горшкова в «Зенит»: «Я бы его вообще не брал»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о выступлении защитника Юрия Горшкова за петербургскую команду.

«Я был изначально уверен, что он себя не проявит. Мое мнение — я бы его вообще не брал. Вызывался в сборную? Так у нас сейчас все вызываются, кто более-менее играет. Вполне возможно, конечно, что он не провалит свои условные пять матчей, когда ему надо будет выйти вместо Дугласа Сантоса, но говорить о серьезной конкуренции на этой позиции — нет. Когда-то он играл в опорной зоне, но опять же это только момент ротации, не более того. Думаю, никто не предполагал, что Горшков будет в составе, но раз этот трансфер сделали, значит, это кому-то надо. Подстраховались или еще что-то», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Горшков присоединился к «Зениту» в июне этого года, заключив с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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