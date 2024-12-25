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Сегодня, 13:06

«Химки» объявили об уходе Анджелковича

Алина Савинова
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Защитник Неманья Анджелкович покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Неманью за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении красно-черных.

Анджелкович перешел в «Химки» летом этого года. Всего 27-летний серб провел 11 матчей за команду, отметившись одной результативной передачей.

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РПЛ
ФК Химки
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