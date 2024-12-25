«Химки» объявили об уходе Анджелковича

Защитник Неманья Анджелкович покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Неманью за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении красно-черных.

Анджелкович перешел в «Химки» летом этого года. Всего 27-летний серб провел 11 матчей за команду, отметившись одной результативной передачей.