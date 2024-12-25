Орещук: «Для «Динамо» было бы идеально продать Бителло за 25 миллионов евро»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи, что полузащитник Бителло может покинуть московскую команду.

«Уход Бителло станет большой потерей для «Динамо», но я не верю, что он уйдет зимой. Зачем «Динамо» сейчас расставаться с Бителло? У клуба нет проблем с финансами. А если продавать Бителло, то только за большие деньги. Он «Динамо», если верить некоторым данным, обошелся почти в 13 миллионов евро, это большая сумма. Было бы идеально продать его за 25 миллионов евро», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 15 матчах РПЛ. Контракт 24-летнего игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.