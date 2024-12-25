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Орещук: «Для «Динамо» было бы идеально продать Бителло за 25 миллионов евро»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи, что полузащитник Бителло может покинуть московскую команду.

«Уход Бителло станет большой потерей для «Динамо», но я не верю, что он уйдет зимой. Зачем «Динамо» сейчас расставаться с Бителло? У клуба нет проблем с финансами. А если продавать Бителло, то только за большие деньги. Он «Динамо», если верить некоторым данным, обошелся почти в 13 миллионов евро, это большая сумма. Было бы идеально продать его за 25 миллионов евро», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 15 матчах РПЛ. Контракт 24-летнего игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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