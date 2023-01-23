«Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной» в товарищеском матче

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«Ахмат» сыграл вничью с сербской «Войводиной» в товарищеском матче со счетом 1:1.

В составе российской команды на 12-й минуте отличился защитник Милош Сатара.

Напомним, грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Войводина» — 1:1 (1:0)

Голы: Шатара, 12 (1:0). Еличич, 75 (1:1).

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Богосавац, Шатара, Швец, Олейников, Харин, Диванович, Ильин, Агаларов.

23 января.