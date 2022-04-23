«Сочи» — «Ахмат»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голами отметились Матео Кассьерра, Артур Юсупов и Сергей Терехов. У гостей отличились Лечи Садулаев и Сенин Себай.

«Сочи» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Ахмат» идет восьмым (32 очка).