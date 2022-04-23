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Сегодня, 21:40

«Сочи» — «Ахмат»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сочи» победил «Ахмат» в матче РПЛ.
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голами отметились Матео Кассьерра, Артур Юсупов и Сергей Терехов. У гостей отличились Лечи Садулаев и Сенин Себай.

«Сочи» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Ахмат» идет восьмым (32 очка).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ростов
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

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1.35

Обе забьют - да

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Краснодар
Зенит

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2.12

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13%

1.44
ФК Ахмат
ФК Сочи
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«Сочи» — «Ахмат»: все голы матча 26-го тура РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
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