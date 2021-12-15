«Вы лишь уродуете команду». Ветеран ЦСКА об увольнении Витории с поста тренера «Спартака»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Нельзя в клубе устраивать такую чехарду. Тренер должен работать минимум 3 года, чтобы он мог ознакомиться с командой, вникнуть в душу каждого игрока, понять психологию. Тогда будет результат. А сколько тренеров сменилось у «Спартака» за последние годы? Что вы делаете с командой? Вы лишь уродуете все это дело, елки-палки», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший футболист ЦСКА также поделился ощущениями от того, каким ему запомнился экс-главный тренер красно-белых.

«Руй Витория мне нравился: нормальный, спокойный, рассудительный, как мне кажется. Он сразу почувствовал команду. Однако произошло несчастье с «Сочи». Команда слабенькая, но им повезло крупно выиграть. Пенальти, например, первого, по-моему, не было. Естественно, при таких условиях команда развалится», — добавил Пономарев

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают 9-е место с 23 очками.